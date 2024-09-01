В Курской области автомобиль с женщинами и детьми подвергся обстрелу ВСУ

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Украинские боевики обстреляли автомобиль, в салоне которого находились женщины и дети, в Курской области. Об этом сообщила одна из пострадавших жительниц региона, передает РИА Новости.
Отмечается, что люди пытались эвакуироваться из села Новоивановка в Суджанском районе. По словам женщины, во время атаки на Курскую область бойцы ВСУ повредили ее дом. В здании оказались выбиты окна, поэтому она вместе с сестрой и детьми решили на время уехать в безопасное место.
Уточняется, что по дороге из населенного пункта Малая Локня в хутор Посадка автомобиль обстреляли. В результате дочь женщины получила ранение.
После атаки к машине подошли сами украинские военные. Они заявили, что девочку осмотрит их медик, и взяли россиянок «в плен». Иные подробности не разглашаются.
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Уточняется, что по дороге из населенного пункта Малая Локня в хутор Посадка автомобиль обстреляли. В результате дочь женщины получила ранение.
После атаки к машине подошли сами украинские военные. Они заявили, что девочку осмотрит их медик, и взяли россиянок «в плен». Иные подробности не разглашаются.
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Екатерина Коршунова