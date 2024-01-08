В ЛНР самолет ВКС РФ уронил боеприпас «ФАБ-250»

Фото: сайт Кремля
В ЛНР над городом Рубежное произошел нештатный сход авиационного боеприпаса «ФАБ-250» при выполнении боевых задач самолетом Воздушно-космических сил РФ, пострадавших нет. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
«При выполнении боевых задач самолетом воздушно-космических сил Российской Федерации над городом Рубежное произошел внештатный сход авиационного боеприпаса «ФАБ-250», - написал Пасечник в своем Telegram-канале.
Он отметил, что пострадавших в результате происшествия нет. При этом была оперативно проведена эвакуация жителей ближайших домов. Некоторых разместили в пунктах временного размещения, остальные отправились к родственникам, уточнил Пасечник.
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Элина Позднякова