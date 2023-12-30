На Запорожском направлении завершается подготовка штурмовых групп ВДВ

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Подготовка штурмовых отделений Воздушно-десантных войск Новороссийского гвардейского горного соединения подходит к завершению на Запорожском направлении, сообщили из Министерства обороны Российской Федерации.
«Завершается подготовка штурмовых отделений ВДВ Новороссийского гвардейского горного соединения на одном из полигонов, расположенных в тылу проведения специальной военной операции», — прокомментировали в Минобороны.По информации ведомства, этот процесс происходит на территории Запорожской области.
«Десантники проходят интенсивные боевые тренировки на полигоне. Они выполняют учебные стрельбы из своего стандартного оружия и боевой техники, осваивают действия в составе боевых групп и отделений, улучшают навыки гранатометчиков, а также проводят стрельбы из крупнокалиберных снайперских винтовок», — пояснили в Министерстве обороны.Подготовкой занимаются опытные инструкторы данного соединения, призванные обеспечить высокий уровень подготовки каждого бойца.
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