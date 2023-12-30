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На Запорожском направлении завершается подготовка штурмовых групп ВДВ

Новороссийские десантники завершают подготовку на Запорожском направлении
30 декабря 2023, 05:40
Фото: iStock/Anna_Anikina

Фото: iStock/Anna_Anikina

Подготовка штурмовых отделений Воздушно-десантных войск Новороссийского гвардейского горного соединения подходит к завершению на Запорожском направлении, сообщили из Министерства обороны Российской Федерации.
«Завершается подготовка штурмовых отделений ВДВ Новороссийского гвардейского горного соединения на одном из полигонов, расположенных в тылу проведения специальной военной операции», — прокомментировали в Минобороны.
По информации ведомства, этот процесс происходит на территории Запорожской области.


«Десантники проходят интенсивные боевые тренировки на полигоне. Они выполняют учебные стрельбы из своего стандартного оружия и боевой техники, осваивают действия в составе боевых групп и отделений, улучшают навыки гранатометчиков, а также проводят стрельбы из крупнокалиберных снайперских винтовок», — пояснили в Министерстве обороны.
Подготовкой занимаются опытные инструкторы данного соединения, призванные обеспечить высокий уровень подготовки каждого бойца.

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Россия отказалась давать объяснения об инциденте с ракетой в Польше
Поверенный Ордаш: РФ не будет давать объяснения об инциденте с ракетой в Польше
30 декабря 2023, 04:38

Фото: iStock/macky_ch

Временный представитель России в Польше Андрей Ордаш заявил, что Россия не собирается предоставлять объяснения относительно инцидента с ракетой, проникшей в воздушное пространство страны, пока не будут представлены конкретные доказательства. Его высказывания приводит РИА Новости.
«Пока у нас нет конкретных доказательств, мы не будем предоставлять разъяснений, так как считаем эти обвинения необоснованными», — подчеркнул дипломат.
Ордаш отметил, что ранее Россию пытались связать с подобным инцидентом в ноябре прошлого года, когда ракета упала на территории Польши. Впоследствии выяснилось, что боеприпас прибыл из направления Украины.

Ранее стало известно, что заместитель главы польского Министерства Иностранных Дел Владислав Теофил Бартошевский вызвал временного представителя РФ и вручил ему ноту, в которой ведомство требовало объяснений относительно «инцидента с нарушением воздушного пространства Польши крылатой ракетой и немедленного прекращения таких действий».

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Подполье назвало объекты на Украине, пораженные ударами 29 декабря
Лебедев: удары 29 декабря на Украине поразили заводы, ПВО и дислокации наемников
30 декабря 2023, 03:36

Фото: iStock/RamonCast

Ракетные удары, совершенные 29 декабря, были направлены на несколько объектов на Украине, включая военные заводы имени Малышева в Харькове и «Артём» в Киеве, порт и ПВО в Одессе, склад боеприпасов в его окрестностях, а также местоположение иностранных наемников во Львове и на Яворовском полигоне в Львовской области. Об этом заявил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на данные своих товарищей из украинских регионов, передает РИА Новости.
Украинские СМИ подтвердили информацию о взрывах в нескольких городах и регионах, включая Киев, Харьков, Одессу, Львов, Сумы, Хмельницкую и Черкасскую области. В связи с этим воздушная тревога была объявлена по всей стране.

По словам Лебедева, Харьковский завод транспортного машиностроения имени Малышева, входящий в концерн «Укроборонпром» и занимающийся выпуском и ремонтом танков, танковых двигателей и боевых машин для Вооруженных Сил Украины, был поражен во время ударов.

Он описывает несколько моментов атаки, включая пожар и последующие взрывы, утверждая, что на заводе находилось военное оборудование в момент удара. Также утверждается, что в пятницу было зафиксировано 15 ракетных ударов по Харькову, а информация о попадании по заводу Малышева была сообщена еще 21 сентября.

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Зеленскому сообщили, какой «сюрприз» ему приготовила Россия на Новый год
Соскин: украинцам нужно приготовиться к ракетным атакам на Новый год
30 декабря 2023, 03:06

Фото: iStock/Alex Kochev

Штрафы за использование петард определяются в соответствии с требованиями, установленными местными органами власти, сообщил доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Иван Денисов агентству «Прайм».
Он подчеркнул, что в некоторых регионах существует полный запрет на использование петард и фейерверков, что подразумевает возможные штрафы для всех нарушителей. В других регионах, включая Москву, централизованные городские мероприятия были отменены, но запрет на петарды для граждан не введен.

«Отмена салютов означает отказ администрации от проведения централизованных городских мероприятий по запуску фейерверков. В некоторых случаях применяется полный запрет на фейерверки, даже для частных лиц», — пояснил эксперт.
Чтобы избежать штрафов, важно правильно выбирать место для запуска. По общим правилам, это недопустимо в жилых районах и лесах. Рекомендуется использовать одну из разрешенных площадок, список которых обычно публикуется местными властями перед праздником.

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Небензя опроверг обвинения в адрес России в «ударах» по мирным объектам
Небензя: в ударах по гражданским объектам Украины виновата ее ПВО
30 декабря 2023, 02:38

Фото: kremlin.ru

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности опроверг обвинения западных стран в ударах, наносимых по гражданской инфраструктуре Украины, и обвинил украинскую систему ПВО в этом.
«Если говорить о событиях сегодня, то мы можем обсудить исключительно действия украинских систем ПВО, установленных в жилых кварталах украинских городов, что противоречит международному гуманитарному праву. На это уже нет сомнений у пользователей украинских соцсетей, которые явно предупреждают своих сограждан об этом», — заявил Небензя.
Он отметил, что люди сами публикуют новые видеоролики, показывающие, как российские ракеты и беспилотники поражают объекты военной инфраструктуры и склады вооружений с характерной детонацией. В отличие от этого, украинские ракеты ПВО либо не попадают в цель, либо сбиваются с курса, падая на жилые дома и мирные объекты, что, по словам Небензя, происходит из-за размещения систем ПВО в жилых районах.

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Небензя посоветовал Киеву ждать «самых плохих новостей»
Небензя посоветовал Киеву в ближайшее время ждать самых плохих новостей
30 декабря 2023, 01:57

Фото: istockphoto.com/JARAMA

На заседании Совбеза ООН постпред России при организации Василий Небензя выразил уверенность в том, что военные стратегии киевского режима провалились полностью, передает РИА Новости.
По его словам, в скором времени можно ожидать «весьма неблагоприятных новостей» для Киева и его поддерживающих западных союзников, вне зависимости от того, будет ли оказана новая военная и финансовая помощь Зеленскому и его команде со стороны Вашингтона или Брюсселя.

Небензя добавил, что стратегия урегулирования украинского кризиса на поле боя потерпела неудачу, отметив, что победа над Россией в военном плане является недостижимой целью. Дипломат подчеркнул, что Украина не имеет достаточных ресурсов, чтобы удерживать ситуацию на линии боевого столкновения и тем более изменить ход конфликта в свою пользу.

Небензя также отметил, что угрозы, исходящие из Украины и создаваемые странами НАТО, будут устранены, будь то через специальные операции России или при помощи политических и дипломатических средств.

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В результате массированной ракетной атаки ВСУ на Белгород погиб человек
Гладков: в результате ракетного обстрела Белгорода погиб человек, четверо ранены
30 декабря 2023, 01:21

Фото: iStock/RamonCast

В результате массированного обстрела, в ходе которого прямое попадание снаряда в частный дом в Белгороде один человек погиб, а четверо получили ранения.
В десяти частных домах зафиксированы разрушения, также повреждены две машины и система водоснабжения города, заявил губернатор Вячеслав Гладков.

Ранее Министерство обороны России сообщило об уничтожении 13 реактивных снарядов над территорией Белгородской области в ночь на пятницу. Губернатор предварительно информировал о погибшем человеке и одном пострадавшем.

«В результате прямого попадания одного из снарядов в частный жилой дом погиб мужчина. Четыре человека ранены... Повреждения зафиксированы в 10 частных жилых домах: разбиты окна, частичное разрушение одного из домов... Также пострадали два автомобиля... Нанесены повреждения системе водоснабжения города Белгорода», — сообщил Гладков в своем Telegram-канале.
Губернатор отметил, что среди пострадавших есть десятилетний ребенок, находящийся в состоянии средней степени тяжести. Аварийные бригады уже на месте повреждения системы водоснабжения, и восстановительные работы начнутся после установления масштаба повреждений.

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Над территорией Брянска сбили два беспилотника
Богомаз: ПВО сбила над Брянском и районом два беспилотника
30 декабря 2023, 00:57

Фото: iStock/Alex Kochev

Губернатор Александр Богомаз поделился информацией о том, что система противовоздушной обороны сбила два беспилотника в воздушном пространстве над Брянском и его районом.
По его словам, происшествие не привело к пострадавшим.

Ранее в этот день губернатор сообщал о четырех украинских беспилотниках, сбитых в Брянской области при помощи средств ПВО.

«Система ПВО, подконтрольная Министерству обороны РФ, сработала над городом Брянск и его районом. Были уничтожены два беспилотных летательных аппарата. Согласно предварительной информации, никто не пострадал», — написал Богомаз в своем Telegram-канале.
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#пво
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Несколько воздушных целей уничтожены на подлете к Белгороду
Губернатор Гладков заявил об уничтожении нескольких целей на подлете к Белгороду
30 декабря 2023, 00:24

Фото: iStock/e-crow

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил о поражении нескольких воздушных целей на подлете к региону с помощью системы противовоздушной обороны (ПВО).
«Система ПВО отработала над городом и районом — было обнаружено и уничтожено несколько воздушных целей, двигавшихся в направлении города», — подчеркнул он.
По его информации, на текущий момент есть данные о жертвах: один человек погиб, а еще один был ранен.

Ранее глава администрации Брянской области Александр Богомаз сообщил о четвертой атаки региона с помощью беспилотного летательного аппарата в этот день. Он подчеркнул, что ПВО сбило беспилотник, и что пострадавших или разрушений не зарегистрировано.

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СБУ предъявила обвинения владельцу «Хортицы» Черняку из-за закупок спирта в РФ
29 декабря 2023, 23:57

Фото: iStock/Akintevs

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о предъявлении обвинений в сотрудничестве с Россией Евгению Черняку, владельцу крупнейших алкогольных предприятий Украины, передает РИА Новости.
Черняк является основателем и генеральным директором холдинга Global Spirits, владеющего такими торговыми марками, как «Хортица», «Первак» и «Шустов».

СБУ уведомила Черняка о подозрении в финансировании вооруженной агрессии Российской Федерации на основе доказательств, собранных службой. По информации из открытых источников, основой для обвинения стали закупки спирта и другого сырья в России его предприятиями, расположенными в странах Центральной Азии и Южного Кавказа.

По версии следствия, предприятия Черняка только за 2022 год перевели в российский бюджет около шести миллиардов гривен, что превышает 157 миллионов долларов.

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