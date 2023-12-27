Новости СВО: где продвинулись ВС РФ, на каком участке готовятся к наступлению ВСУ

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Иностранные наёмники массово покидают Украину из-за недостаточного финансирования. Нехватка личного состава вынуждает ВСУ стягивать резервы на несколько участков фронта, однако ВС РФ пресекают возможность пополнения личного состава врага. Редакция «Радио 1» расскажет, где имеют тактические успехи российские бойцы, и на каком направлении предприняли попытку атаки ВСУ.
Костромские десантники на Артёмовском направлении сбили «Бабу Ягу»
Украинский дрон типа «Баба Яга» сбит под Артёмовском, об этом сообщили в Минобороны РФ. Вражеский ударный квадрокоптер пытался атаковать позиции российских бойцов, однако был замечен и уничтожен.
Офицер ВСУ Самовар: РФ использует продвинутые дроны, спастись от которых нельзя
С задачей по ликвидации дрона справились костромские десантники. «Баба Яга» представляет собой промышленный БПЛА с большой грузоподъемностью, который выполняет роль бомбардировщика.
Западные наёмники массово уезжают с Украины
Западные наёмники покидают Украину из-за недостаточного финансирования. Об этом сообщает сербское издание «Политика».
Авторы статьи рассказали, что боевики не получили вознаграждение из-за сокращения западной помощи Киеву, в связи с чем начали массово покидать ряды ВСУ.
РСЗО «Торнадо-Г» уничтожили опорные пункты ВСУ на Купянском направлении
Бойцы вели атаку с применением расчетов РСЗО «Торнадо-Г» на Купянском направлении. Все цели поражены.
Воздушная тревога на Украине
Власти Севастополя сообщили об объявлении воздушной тревоги в регионе. Кроме того, сигналы оповещения населения сработали в Харьковской и Донецкой областях, подконтрольных киевскому режиму.
Информации о разрушениях в настоящее время нет.
Последние новости СВО
ВС РФ продолжают активное наступление в Серебрянском лесничестве, сообщает телеграм-канал «Рыбарь». На некоторых участках продвижение российских бойцов составило три километра. Противник оказывает ожесточенное сопротивление.
ВСУ перебрасывают десантные группы в Крынки на Херсонском направлении для наступления. ВС РФ атакуют лодки врага с помощью БПЛА.
Залужный: В Авдеевке может повториться сценарий Артёмовска
Ситуация на Запорожском направлении остается напряженной, идут ожесточенные бои. ВС РФ достигли тактических успехов у Работино, заняты несколько опорных пунктов противника.
Враг пытался атаковать у Новомихайловки, но безуспешно. Российские бойцы отбросили ВСУ на прежние позиции артиллерийским огнем.
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Анастасия Крестьянова