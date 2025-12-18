На жителя Челябинской области завели дело о госизмене за сбор данных для ВСУ
В Челябинской области возбудили уголовное дело против местного жителя. Он занимался сбором информации для украинских спецслужб о транспортной инфраструктуре региона. Об этом пишет РИА Новости.
Сотрудники УФСБ России установили личность подозреваемого в декабре. Мужчина сотрудничал с представителями запрещенного в стране украинского военизированного объединения. По их заданиям он проводил рекогносцировку объектов и собирал сведения о передвижении железнодорожных составов с военной техникой.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
