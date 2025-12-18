Теракт в Волгодонске сорвали за полчаса до передачи смертницей бомбы чиновнику
ФСБ России предотвратила теракт в Волгодонске, задержав студентку всего за полчаса до передачи бомбы чиновнику. Инцидент произошел в центре города, недалеко от парка «Юность». Об этом пишет РИА Новости.
Патрульные полицейские остановили девушку 2009 года рождения, направлявшуюся к зданию городской администрации с тяжелым рюкзаком. Россиянка не смогла объяснить, что находится внутри. При осмотре обнаружили самодельное взрывное устройство мощностью около 10 кг.
По словам задержанной, она нашла сумку в тайнике. Силовики продолжают оперативно-розыскные мероприятия. Принятие процессуальных решений находится на стадии завершения.
