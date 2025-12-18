Теракт в Волгодонске сорвали за полчаса до передачи смертницей бомбы чиновнику

18 декабря 2025, 08:15

Фото: iStock/Yingko

ФСБ России предотвратила теракт в Волгодонске, задержав студентку всего за полчаса до передачи бомбы чиновнику. Инцидент произошел в центре города, недалеко от парка «Юность». Об этом пишет РИА Новости.