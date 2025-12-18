Ожидаются новые переговоры США и Украины
Axios: украинская делегация посетит Майами на этой неделе для переговоров
Украинская делегация во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым на этой неделе проведет переговоры в Майами. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.
По данным портала, украинская сторона встретится со спецпосланником президента США Дональда Трампа и его бывшим старшим советником — Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Также отмечается, что информации о трехсторонней встречи с участием делегаций России, США и Украины пока нет.
«Ожидается, что ... на этой неделе в Майами прибудет украинская делегация во главе с... Рустемом Умеровым для переговоров с Уиткоффом и Кушнером», — говорится в статье.Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков высказался о возможном визите Уиткоффа в Москву.