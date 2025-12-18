Ожидаются новые переговоры США и Украины

18 декабря 2025, 08:19

Axios: украинская делегация посетит Майами на этой неделе для переговоров

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Украинская делегация во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым на этой неделе проведет переговоры в Майами. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.





По данным портала, украинская сторона встретится со спецпосланником президента США Дональда Трампа и его бывшим старшим советником — Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Также отмечается, что информации о трехсторонней встречи с участием делегаций России, США и Украины пока нет.

«Ожидается, что ... на этой неделе в Майами прибудет украинская делегация во главе с... Рустемом Умеровым для переговоров с Уиткоффом и Кушнером», — говорится в статье.