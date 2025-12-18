ВС РФ ночью нанесли удар по заводу в Харьковской области, где ВСУ чинили технику
Ночью в городе Лозовая Харьковской области произошел удар по предприятию, где украинские военные занимались ремонтом бронетехники. Об этом пишет РИА Новости.
Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что атака на Лозовский кузнечно-механический завод соответствует стратегии по уничтожению ремонтных мощностей украинской армии. На нем имеется железнодорожная ветка, предназначенная для погрузки техники.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
