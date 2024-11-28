Набитую бытовой техникой бронемашину Украины обнаружили в Курской области

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Бронемашину Украины, набитую бытовой техникой, обнаружили под Курском, пишет Telegram-канал «Тринадцатый». Российские военные приблизились к технике, убедились, что она не заминирована и заглянули в салон.
Бойцы отметили, что помимо бытовых приборов — чайника, вентилятора и телевизора, имеется предмет, напоминающий персональный компьютер.
Украина вторглась в Курскую область в начале августа. Главком ВСУ Александр Сырский подчеркивал, что хотел таким маневром отвлечь ВС РФ с Донбасса, однако его план провалился. Боевики ВСУ получили отпор со стороны российской армии, пограничников и росгвардейцев. Бои в российском регионе продолжаются.
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«Тут и «джавелины» валяются», — добавил один из них.
Украина вторглась в Курскую область в начале августа. Главком ВСУ Александр Сырский подчеркивал, что хотел таким маневром отвлечь ВС РФ с Донбасса, однако его план провалился. Боевики ВСУ получили отпор со стороны российской армии, пограничников и росгвардейцев. Бои в российском регионе продолжаются.
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Никита Кротов