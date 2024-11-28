В Нидерландах оценили отправку истребителей Киеву

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Поставки французских и шведских самолетов Киеву сейчас бессмысленны, считает командир вооруженных сил Нидерландов Онно Эйхельсхейм, пишет издание Breaking Defense. Офицер подчеркнул, что в настоящее время украинцам хватает F-16.
«Предоставление французских и шведских истребителей... не имеет для меня смысла», — пояснил Эйхельсхейм.Он добавил, что ВСУ не хватает пилотов, но уверен в том, что поставки техники будут нужны позже.
«Вам нужно избегать ситуации, при которой у вас больше систем, чем пилотов», — резюмировал командующий.Ранее в альянсе НАТО оценили возможность отправить войска в зону боевых действий. Такой сценарий прокомментировал генсек организации Марк Рютте.
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Никита Кротов