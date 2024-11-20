Президент Украины заверил жителей, что стране не угрожает «особая опасность»

Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слухи о возможной угрозе, из-за которой в Киеве закрылись несколько посольств.
В своем Telegram-канале он подчеркнул, что панические настроения и информационное нагнетание лишь играют на руку России.
Президент также призвал украинцев не поддаваться эмоциям и не позволять манипулировать собой в сложившейся ситуации.
Зеленский акцентировал внимание на необходимости сохранять спокойствие и единство, чтобы противостоять провокациям.
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«Было много нервов и вопросов о какой-то особой опасности. Хотя сколько жестоких и подлых ударов России мы уже прошли за это время... Информационное нагнетание, которое было сегодня, какие-то пересылаемые панические сообщения — все это только России же и помогает», — заявил Зеленский.
Президент также призвал украинцев не поддаваться эмоциям и не позволять манипулировать собой в сложившейся ситуации.
Зеленский акцентировал внимание на необходимости сохранять спокойствие и единство, чтобы противостоять провокациям.
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Мария Моисеева