Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Набор на контрактную службу в 1-ю танковую армию: специальные условия для бойцов СВО

Набор на контрактную службу в 1-ю танковую армию: специальные условия для бойцов СВО

Видео: Минобороны РФ

Военнослужащих по контракту в армии России государство обеспечивает различными выплатами, а также предоставляет целый пакет социальных гарантий и льгот, которые также распространяются и на семьи российских бойцов. При этом условия прохождения службы и меры поддержки зависят от звания, воинской должности, выслуги лет, места прохождения службы и других факторов. Подробнее рассказывает «Радио 1».

Условия заключения контракта с МО РФ в Подмосковье


Контракт с Минобороны РФ в Московской области можно заключить на один, три или пять лет. При подписании контракта военнослужащие получают единовременную выплату в 1,9 миллиона рублей и федеральную разовую выплату в 400 тысяч рублей. Также участникам СВО гарантирована высокая зарплата: рядовые — 204 тысячи рублей, сержанты — от 232 тысяч рублей.

Кроме того, предусмотрены отдельные дополнительные выплаты: 8000 рублей за сутки участия в активных боевых действиях и 50 тысяч рублей за каждый километр продвижения или за уничтожение вражеской техники.

В Подмосковье бойцы проходят подготовку, получают современное снаряжение и обеспечиваются связью с родственниками.

Льготы для участников СВО


Военнослужащие по контракту могут рассчитывать на:

  • кредитные каникулы;
  • приостановление исполнительного производства по просроченным обязательствам (кроме алиментов);
  • освобождение от уплаты налога на имущество (один объект каждого вида);
  • приостановление по судебным делам (административным, гражданским, арбитражным);
  • сохранение рабочего места (на период действия контракта и 3 месяца после его окончания);
  • преимущественное право поступления на работу по ранее занимаемой должности (в случае отсутствия вакансии по ранее занимаемой должности на другую вакантную должность);
  • академический отпуск.

Статус ветерана боевых действий


Все бойцы, участвующие в СВО, получают статус ветерана боевых действий, по которому также предусмотрены различные льготы и выплаты. Согласно данному статусу военные ежемесячно получают от 2,4 до 3,9 тысяч рублей, а также предусмотрена компенсация за жилье и капитальный ремонт в размере 50%.

Ветераны боевых действий имеют право на бесплатный проезд, психологическую помощь и обучение на бюджетной основе. В Московской области действуют скидки на водный транспорт и бесплатные путевки в санатории. Также ветераны имеют право на отпуск в любое время, бесплатную газификацию и протезирование, а также снижение транспортного налога.

Выплаты за награды в зоне СВО


Военнослужащие, удостоенные наград, могут рассчитывать на значительные финансовые поощрения: ежемесячный оклад за признание от правительства, два оклада за награды от президента, три оклада за почетные звания и пять окладов за ордена и медали.

Героям России выплачивается 89 675 рублей в месяц. С марта 2025 года вводятся новые стимулы: ежемесячные надбавки в 30 тысяч рублей, дополнительные выплаты за награды и налоговые льготы для семей военнослужащих. Эти меры подчеркивают поддержку государства защитников страны.

Льготы для семей военнослужащих


Семьи военнослужащих имеют право на кредитные каникулы, а супруги бойцов СВО защищены от увольнения или сокращения, при условии наличия детей до 18 лет.

При этом детей контрактников без очереди принимают в детские сады, обеспечивают бесплатным горячим питанием и продленкой в школах, а также обеспечивают льготами при поступлении в престижные вузы на бюджетной основе. Для пожилых родителей военнослужащих предусмотрены бесплатные социальные услуги на дому и внеочередное направление в социальные учреждения.

Также семьи военных, которые попали в плен или пропали без вести, получают ежемесячные выплаты, равные прожиточному минимуму для детей.

Выплаты по инвалидности


Инвалидам боевых действий положены следующие выплаты:

• 3 000 000 ₽ — разовая выплата;
• 2 900 000 ₽ — единовременная выплата при увольнении;
• от 800 000 до 2 300 000 ₽ — страховая компенсация за ранение (в зависимости от группы инвалидности);
• от 43 000 до 219 000 ₽ — ежемесячная компенсация (в зависимости от группы инвалидности);
• от 5 600 до 7 100 ₽ — ежемесячная выплата;
• 3 500 ₽ — ежемесячная региональная выплата (для инвалидов 1 и 2 группы);
• 1 000 ₽ — дополнительное пенсионное обеспечение.

При ранении в зоне СВО военнослужащий может получить до 4 миллионов рублей. Размер выплаты будет зависеть от тяжести ранения: от 100 тысяч за легкое до 3 миллионов за тяжелое.

Заполнить заявку на подписание контракта с минобороны РФ и подробнее узнать обо всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации можно на сайте контрактмо.рф и по телефону +7 495 990 7777.

Читайте также:

«Он офицер. Он обязан»: Бойцы бригады «Терек» рассказали о службе по контракту и выплатах

Изменения правил призыва в армию 2025: что изменится, кого призовут, будет ли новая мобилизация в РФ

В Госдуме раскрыли планы по новой волне мобилизации
#подмосковье
#зарплата
#помощь
#жильё
#транспорт
#минобороны рф
#военные
#медали
#награды
#льготы
#выплаты
#ветераны
#капитальный семьи
#вузы
#обучение
#налоговые льготы
#кредитные санатории
#компенсация
#сво
#ранение
На Западе раскрыли главное последствие ссоры Зеленского с Трампом для Украины
Politico: остановка поддержки от США будет стоить Украине новых земель
04 марта 2025, 17:07

Фото: istockphoto/Olena_Z

Остановка поддержки со стороны США обойдется Украине новыми территориальными потерями. Об этом пишут обозреватели европейской версии газеты Politico, ссылаясь на источник среди украинских чиновников.
«Во-первых, текущая остановка [военной помощи] оставляет надежду на возобновление [поставок], поэтому это мера принудительной дипломатии, а не разрыв [отношений]. Во-вторых, это очень болезненно, но не смертельно», — прокомментировал аноним.
По мнению собеседника издания, приостановка американской поддержки «будет стоить Украине ненужных смертей и потерянных территорий, но к поражению не приведет». Более того, он уверен, что Украина сможет найти «формулу решения» с Вашингтоном.

Президент США Дональд Трамп приостановил помощь киевскому режиму после ссоры с Владимиром Зеленским в Белом доме 28 февраля.

Ранее сообщалось, как боец ВС РФ в одиночку сдерживал противника практически три месяца в ЛНР.

Читайте также:

Прямой эфир агентства Reuters из центра Киева прекратили после обращения в СБУ

Бойцы ВС РФ нашли брошенное ВСУ оружие НАТО в Погребках Курской области

Италия отказалась помогать Украине
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#сша
#киев
#оружие
#помощь
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Боец ВС РФ в одиночку сдерживал ВСУ на белогоровском направлении в ЛНР почти три месяца
Боец ВС РФ Тумасов один сдерживал ВСУ почти три месяца в ЛНР
04 марта 2025, 16:33

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

На протяжении 81 дня в одиночку сдерживал украинских боевиков боец ВС РФ Вадим Тумасов. Бои проходили на белогоровском направлении Луганской народной республики. Историю солдата привел Telegram-канал «УралLive».
Тумасов — единственный выживший под огнем украинских неонацистов. Солдат неделю отбивался в одиночку.

Военнослужащий Свердловской области пояснил, что его группа оказалась под обстрелом противника при штурме позиций. Тумасов занял дренажную трубу под трассой, где были еще три солдата.

Данная позиция была стратегически важной, поскольку с нее все хорошо просматривалось. Если бы ВСУ заняли тот опорник, то у них было бы преимущество, чтобы наблюдать за тыловыми позициями ВС РФ.

Тумасов добавил, что все четверо были ранены, но выжил только он один, а эвакуировать его не получалось, поскольку позиция была открыта. Тумасова вывезли 31 декабря и доставили в госпиталь.

Ранее сообщались последние новости из Курской области.

Читайте также:

Прямой эфир агентства Reuters из центра Киева прекратили после обращения в СБУ

На польско-украинской границе прекращена передача ВСУ американского оружия

СМИ назвали причину удара «Искандером» по полигону ВСУ в зоне СВО
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#вс рф
#новости
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Прямой эфир агентства Reuters из центра Киева прекратили после обращения в СБУ
04 марта 2025, 16:32

Фото: istockphoto/Olena Lialina

Прямой эфир агентства Reuters из центра Киева прекратили после обращения в Службу безопасности Украины (СБУ). Об этом в личном Telegram-канале заявил руководитель военной администрации города Тимур Ткаченко.
«Сегодня издание Reuters вновь начало трансляцию из центра Киева. Запрос на разрешение проведения трансляции не поступал. Обратились в СБУ. Трансляцию оперативно остановили», — сказано в сообщении.
В военной администрации Киева уже заявляли о приостановке стрима Reuters с площади Независимости 18 февраля. Эфир продолжался несколько часов.

Ранее стало известно, что Киеву перестали поставлять американское оружие на польско-украинской границе. Ситуацию прокомментировал польский премьер Дональд Туск.

Читайте также:

Бойцы ВС РФ нашли брошенное ВСУ оружие НАТО в Погребках Курской области

«Мой песик!»: Медведев назвал Зеленского нацистской шавкой

Стало известно, кому на Западе выгодна гибель Зеленского
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#новости
#сми
#сбу
#великобритания
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бойцы ВС РФ нашли брошенное ВСУ оружие НАТО в Погребках Курской области
04 марта 2025, 16:16

Фото: istockphoto/N-sky

Российские бойцы нашли брошенное ВСУ натовское оружие в освобожденных Погребках курского направления. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на своего корреспондента.
«Вот, мы проходим мимо оставленных боеприпасов врага. Ракеты, снаряды, патроны, гранаты и просто продовольствие», — прокомментировал журналисту боец группировки войск «Север», чей позывной Тихий.
Штурмовики осматривают освобожденные окрестности, находя в схронах и на складах в том числе западные вооружения и вывозя их в тыл. В частности, речь идет об одноразовых противотанковых гранатометах, ручных гранатах, а также об автоматных и винтовочных боеприпасах американского, немецкого и польского производства.

ВС РФ освободили Погребки от ВСУ 26 февраля, докладывали в МО РФ.

Ранее сообщалось, что боевикам ВСУ прекратили передавать оружие.

Читайте также:

Шмыгаль заявил о готовности Украины подписать с США договор по недрам

На Украине заочно обвинили Ивана Охлобыстина в поддержке СВО

Италия отказалась помогать Украине
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#всу
#оружие
#нато
#курская область
#вс рф
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине заочно обвинили Ивана Охлобыстина в поддержке СВО
04 марта 2025, 16:01

Иван Охлобыстин (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Обвинения в поддержке российской спецоперации заочно выдвинула против актера Ивана Охлобыстина Служба безопасности Украины (СБУ). Об этом сказано в Telegram-канале украинского ведомства.
«СБУ заочно сообщила о подозрении Ивану Охлобыстину», — сказано в публикации.

Кроме того, СБУ инкриминирует Охлобыстину статьи «Покушение на территориальную целостность Украины» и «Пропаганда войны».

Накануне стало известно, что СБУ завела уголовное дело в отношении певца Григория Лепса. Также у силовиков Украины есть претензии к стилисту Сергею Звереву и актеру Дмитрию Певцову.

Сообщения об обвинениях со стороны СБУ российских представителей появляются в информационном поле регулярно, но не приводят ни к каким последствиям.

Читайте также:

На польско-украинской границе прекращена передача ВСУ американского оружия

СМИ назвали причину удара «Искандером» по полигону ВСУ в зоне СВО

Боевики ВСУ перебрасывают силы из Курской области на юг ДНР — ТАСС
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#сбу
#шоу-бизнес
#звёзды
#актеры
#обвинение
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате