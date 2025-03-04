Набор на контрактную службу в 1-ю танковую армию: специальные условия для бойцов СВО

Видео: Минобороны РФ
Военнослужащих по контракту в армии России государство обеспечивает различными выплатами, а также предоставляет целый пакет социальных гарантий и льгот, которые также распространяются и на семьи российских бойцов. При этом условия прохождения службы и меры поддержки зависят от звания, воинской должности, выслуги лет, места прохождения службы и других факторов. Подробнее рассказывает «Радио 1».
Условия заключения контракта с МО РФ в Подмосковье
Контракт с Минобороны РФ в Московской области можно заключить на один, три или пять лет. При подписании контракта военнослужащие получают единовременную выплату в 1,9 миллиона рублей и федеральную разовую выплату в 400 тысяч рублей. Также участникам СВО гарантирована высокая зарплата: рядовые — 204 тысячи рублей, сержанты — от 232 тысяч рублей.
Кроме того, предусмотрены отдельные дополнительные выплаты: 8000 рублей за сутки участия в активных боевых действиях и 50 тысяч рублей за каждый километр продвижения или за уничтожение вражеской техники.
В Подмосковье бойцы проходят подготовку, получают современное снаряжение и обеспечиваются связью с родственниками.
Льготы для участников СВО
Военнослужащие по контракту могут рассчитывать на:
- кредитные каникулы;
- приостановление исполнительного производства по просроченным обязательствам (кроме алиментов);
- освобождение от уплаты налога на имущество (один объект каждого вида);
- приостановление по судебным делам (административным, гражданским, арбитражным);
- сохранение рабочего места (на период действия контракта и 3 месяца после его окончания);
- преимущественное право поступления на работу по ранее занимаемой должности (в случае отсутствия вакансии по ранее занимаемой должности на другую вакантную должность);
- академический отпуск.
Статус ветерана боевых действий
Все бойцы, участвующие в СВО, получают статус ветерана боевых действий, по которому также предусмотрены различные льготы и выплаты. Согласно данному статусу военные ежемесячно получают от 2,4 до 3,9 тысяч рублей, а также предусмотрена компенсация за жилье и капитальный ремонт в размере 50%.
Ветераны боевых действий имеют право на бесплатный проезд, психологическую помощь и обучение на бюджетной основе. В Московской области действуют скидки на водный транспорт и бесплатные путевки в санатории. Также ветераны имеют право на отпуск в любое время, бесплатную газификацию и протезирование, а также снижение транспортного налога.
Выплаты за награды в зоне СВО
Военнослужащие, удостоенные наград, могут рассчитывать на значительные финансовые поощрения: ежемесячный оклад за признание от правительства, два оклада за награды от президента, три оклада за почетные звания и пять окладов за ордена и медали.
Героям России выплачивается 89 675 рублей в месяц. С марта 2025 года вводятся новые стимулы: ежемесячные надбавки в 30 тысяч рублей, дополнительные выплаты за награды и налоговые льготы для семей военнослужащих. Эти меры подчеркивают поддержку государства защитников страны.
Льготы для семей военнослужащих
Семьи военнослужащих имеют право на кредитные каникулы, а супруги бойцов СВО защищены от увольнения или сокращения, при условии наличия детей до 18 лет.
При этом детей контрактников без очереди принимают в детские сады, обеспечивают бесплатным горячим питанием и продленкой в школах, а также обеспечивают льготами при поступлении в престижные вузы на бюджетной основе. Для пожилых родителей военнослужащих предусмотрены бесплатные социальные услуги на дому и внеочередное направление в социальные учреждения.
Также семьи военных, которые попали в плен или пропали без вести, получают ежемесячные выплаты, равные прожиточному минимуму для детей.
Выплаты по инвалидности
Инвалидам боевых действий положены следующие выплаты:
• 3 000 000 ₽ — разовая выплата;
• 2 900 000 ₽ — единовременная выплата при увольнении;
• от 800 000 до 2 300 000 ₽ — страховая компенсация за ранение (в зависимости от группы инвалидности);
• от 43 000 до 219 000 ₽ — ежемесячная компенсация (в зависимости от группы инвалидности);
• от 5 600 до 7 100 ₽ — ежемесячная выплата;
• 3 500 ₽ — ежемесячная региональная выплата (для инвалидов 1 и 2 группы);
• 1 000 ₽ — дополнительное пенсионное обеспечение.
При ранении в зоне СВО военнослужащий может получить до 4 миллионов рублей. Размер выплаты будет зависеть от тяжести ранения: от 100 тысяч за легкое до 3 миллионов за тяжелое.
Заполнить заявку на подписание контракта с минобороны РФ и подробнее узнать обо всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации можно на сайте контрактмо.рф и по телефону +7 495 990 7777.
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