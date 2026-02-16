Американец ворвался в дом к украинской беженке и застрелил ее, пока девушка спала

16 февраля 2026, 00:26

В США молодой человек застрелил 21-летнюю беженку из Украины и ее парня

Фото: iStock/Shutter2U

В США застрелили 21-летнюю украинскую беженку Екатерину Товмаш. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на брата погибшей девушки.