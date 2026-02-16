Американец ворвался в дом к украинской беженке и застрелил ее, пока девушка спала
В США застрелили 21-летнюю украинскую беженку Екатерину Товмаш. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на брата погибшей девушки.
В убийстве подозревается 25-летний американец Калеб Гайден Фосно. Известно, что раньше он встречался с Екатериной. Предварительно, молодой человек специально приехал из Огайо в Северную Каролину, чтобы расправиться с бывшей возлюбленной.
Калеб ворвался в дом с огнестрельным оружием и застрелил спящую Екатерину прямо в кровати. Рядом с девушкой нашли тело ее нового парня, также с пулевыми ранениями. В момент нападения в доме находились младшие братья и сёстры украинской беженки.
После расправы Фосно скрылся, но полиция быстро его задержала. Американцу предъявили обвинения в двух убийствах первой степени.
Читайте также: