«Начала с лица...»: Военкор стал свидетелем кошмарной сцены с участием собаки

18 сентября 2025, 19:54

В Красноармейске голодный пес обглодал лицо убитому солдату

Фото: Istock/betyarlaca

В Красноармейске (Покровске) подразделения ведут бои в условиях городской застройки. Военкор Юрий Котенок в своём Telegram-канале рассказал о страшной сцене, свидетелем которой он стал.





По его информации, бойцы устраивают засады и ведут перекрёстный огонь по малым группам противника. Сообщается, что в одном из таких эпизодов на перекрёстке двое военнослужащих ВСУ попали под огонь. После этого российский боец вышел из укрытия, провёл обыск, изъял оружие и покинул место происшествия.

«Сплошной линии фронта в городе нет. Охваты, постоянные стремительные перемещения, кинжальный огонь в упор. Враг нигде и враг везде. Также и мы», — написал военкор.

