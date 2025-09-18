ТАСС: трое детей из РФ попали в базу украинского «Миротворца»*
Трое детей из РФ оказались в базе украинского «Миротворца»*. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные сайта.
Теперь в них числятся 10-летний Иван, 14-летняя Виктория и 15-летняя Эвелина. Их обвинили в «сознательном нарушении государственной границы» страны.
Стоит отметить, что это нередкая практика, когда маленьких россиян вносят в эти списки. По словам вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой, только за последнюю неделю там появились сведения о четырех детях, а за предыдущие годы были «обнародованы персональные данные сотен несовершеннолетних».
Например, 16 сентября в базу «Миротворца» попала двухлетняя девочка, которая вместе со своими родителями несколько раз посещала ЛНР.
*Признан экстремистским и запрещен в РФ
