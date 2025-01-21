Началась завершающая стадия освобождения ЛНР

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Российские бойцы приступили к завершающей стадии освобождения Народной Луганской Республики. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«Для полного освобождения ЛНР нашим войскам осталось освободить населенный пункт Петровское в Сватовском муниципальном округе, Новолюбовку в Кременском округе и выбить ВФУ из Белогоровки в Лисичанском округе», — написал Марочко в своем Telegram-канале.
При этом он отметил, что за все эти населенные пункты уже начались бои. Кроме того, продолжается операция по освобождению кременских лесов.
Таким образом, Марочко отметил, что боевые действия указывают на начало «завершающей стадии освобождения ЛНР».
Ранее он сообщал, что российские военные продолжают наступление в районе освобожденной 4 января Надии в Луганской Народной Республике, несмотря на упорное сопротивление ВСУ.
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Элина Позднякова