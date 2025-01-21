Саперы РФ разминировали почти миллион квадратных метров освобожденных территорий

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Саперы российской армии разминировали свыше 85 тысяч гектаров на освобожденных территориях, что равняется 850 тысячам квадратных метров. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В настоящее время в ходе выполнения задач по разминированию освобожденных территорий Российской Федерации в Луганской и Донецкой Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях очищено более 85 тысяч гектаров», — поделились в ведомстве.
Также российские солдаты совершили проверку свыше 17 тысяч зданий и уничтожили более 1,5 миллиона взрывоопасных элементов. В рамках операции саперы осмотрели дороги, газопроводы, линии электропередач и водоводы.
Саперы РФ выполняют свои задачи и в гуманитарных целях. Так, в Лаосе российская армия совершила шесть операций и отчистила от взрывоопасных элементов свыше 190 гектаров территории.
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