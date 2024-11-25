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Боевые действия идут в крупнейшем укрепрайоне ВСУ в Часовом Яре в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что крупнейшим укрепрайоном украинских войск в городе является территория огнеупорного завода. В настоящее время российские штурмовики обходят его, чтобы взять в клещи.
Представители силовых структур сообщили агентству, что ВСУ в Часовом Яре и его окрестностях столкнулись со значительным усложнением логистики из-за ударов по трассам и иным дорогам.
Ранее сообщалось, что украинские военные при бегстве из Селидова в ДНР заминировали все колодцы и скважины, чтобы лишить местных жителей доступа к воде.
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ВСУ заминировали колодцы и скважины при бегстве из Селидова
Представители силовых структур сообщили агентству, что ВСУ в Часовом Яре и его окрестностях столкнулись со значительным усложнением логистики из-за ударов по трассам и иным дорогам.
Ранее сообщалось, что украинские военные при бегстве из Селидова в ДНР заминировали все колодцы и скважины, чтобы лишить местных жителей доступа к воде.
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Анастасия Чинкова