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ВСУ при отступлении из Селидова заминировали все колодцы и подходы к скважинам. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные силовых структур.
Отмечается, что при бегстве из Селидова украинские военные минировали всё, включая важные инфраструктурные объекты, колодцы и подходы к скважинам. Целью таких манёвров стала попытка полного изолирования местных жителей от источников воды.
Такие действия ВСУ создали значительную проблему. На разминирование могут уйти месяцы.
Также в силовых структурах добавили, что для минирования использовались как западные мины, так и самодельные взрывные устройства.
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Такие действия ВСУ создали значительную проблему. На разминирование могут уйти месяцы.
Также в силовых структурах добавили, что для минирования использовались как западные мины, так и самодельные взрывные устройства.
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Анастасия Чинкова