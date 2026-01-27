Начальник генерального штаба ВС РФ сделал заявление

27 января 2026, 08:15

Герасимов: ВС России продолжают наступать на всех направлениях в зоне СВО

Валерий Герасимов (Фото: www.kremlin.ru)

Начальник генерального штаба Валерий Герасимов сообщил о продолжающемся наступлении российских войск. Об этом пишет РИА Новости.