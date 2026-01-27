Достижения.рф

Начальник генерального штаба ВС РФ сделал заявление

Герасимов: ВС России продолжают наступать на всех направлениях в зоне СВО
Валерий Герасимов (Фото: www.kremlin.ru)

Начальник генерального штаба Валерий Герасимов сообщил о продолжающемся наступлении российских войск. Об этом пишет РИА Новости.



Он проинспектировал группировку «Запад» в зоне проведения специальной военной операции. По его словам, объединенные силы активно продвигаются вперед. Бойцы продолжают выполнять поставленные задачи на различных направлениях. Ситуация остается напряженной, но командование уверено в успехе операций.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0