Российский офицер вызвал огонь на себя и спас целое подразделение

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev
Российский военнослужащий инженерных войск старший лейтенант Евгений Кочергин в составе своего подразделения выполняет задачи по инженерной разведке, разминированию, обустройству укреплений. Во время одного из боёв ему пришлось вызвать огонь на себя, чтобы дать возможность сослуживцам отойти.
По словам офицера, ему пришлось не только отдать приказ, но и уговаривать сослуживцев, чтобы они отступили, так как те не хотели оставлять его одного. Кочергин убедил их, что выиграет время для всего подразделения, а потом догонит отступивших товарищей. После предшествовавшего затяжного боя боеприпасов оставалось немного. Бойцы поделились с командиром, кто чем мог, и ушли.
Лейтенант выбрал удобную позицию в лесу открыл огонь, привлекая внимание противника, чтобы дать подразделению возможность отступить. Позиция в лесу была выигрышной, так как ВСУ не могли использовать артиллерию.
Кочергин вспоминал, что самым неприятным моментом для него стало то, как за ним начал охотиться украинский самолёт. Кроны деревьев и тут помогли российскому офицеру, так как позволяли укрыться от прицельного огня истребителя. Посчитав, что прошло достаточно времени и отряд успел отступить в безопасное место, лейтенант оставил позицию вскоре догнал своих.
Военный инженер находится на передовой с первых дней специальной военной операции. За это время он уже трижды был награждён орденом Мужества.
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Лейтенант выбрал удобную позицию в лесу открыл огонь, привлекая внимание противника, чтобы дать подразделению возможность отступить. Позиция в лесу была выигрышной, так как ВСУ не могли использовать артиллерию.
Кочергин вспоминал, что самым неприятным моментом для него стало то, как за ним начал охотиться украинский самолёт. Кроны деревьев и тут помогли российскому офицеру, так как позволяли укрыться от прицельного огня истребителя. Посчитав, что прошло достаточно времени и отряд успел отступить в безопасное место, лейтенант оставил позицию вскоре догнал своих.
Военный инженер находится на передовой с первых дней специальной военной операции. За это время он уже трижды был награждён орденом Мужества.
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Александр Бойцов