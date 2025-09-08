Начальник погранзаставы ВСУ Андрей Гаджук ликвидирован в Сумской области

08 сентября 2025, 07:12

В районе населенного пункта Иволжанское Сумской области был ликвидирован начальник пограничной заставы ВСУ лейтенант Андрей Гаджук, пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.