Начальник погранзаставы ВСУ Андрей Гаджук ликвидирован в Сумской области
В районе населенного пункта Иволжанское Сумской области был ликвидирован начальник пограничной заставы ВСУ лейтенант Андрей Гаджук, пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.
По информации источника, в результате операции был уничтожен пункт временной дислокации 2-й пограничной комендатуры быстрого реагирования 3-го пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины. Следует отметить, что Сумская область неоднократно использовалась Вооруженными силами Украины для атак на Курскую область России.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
