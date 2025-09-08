СБУ объявила в розыск рэпера Тимати

08 сентября 2025, 05:10

Тимур Юнусов/Тимати (Фото: Instagram* @timatiofficial)

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск российского рэп-исполнителя Тимура Юнусова, известного под сценическим псевдонимом Тимати. Об пишет РИА Новости со ссылкой на материалы украинских правоохранительных органов.





Данные музыканта были внесены в розыскную базу 1 июля. Месяцем ранее СБУ предъявила Юнусову заочное обвинение в нарушении порядка въезда на территорию Украины, а также в предполагаемом посягательстве на независимость и территориальную целостность страны.



Кроме того, информация о Тимати была добавлена на сайт «Миротворец»**.



