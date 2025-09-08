СБУ объявила в розыск рэпера Тимати
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск российского рэп-исполнителя Тимура Юнусова, известного под сценическим псевдонимом Тимати. Об пишет РИА Новости со ссылкой на материалы украинских правоохранительных органов.
Данные музыканта были внесены в розыскную базу 1 июля. Месяцем ранее СБУ предъявила Юнусову заочное обвинение в нарушении порядка въезда на территорию Украины, а также в предполагаемом посягательстве на независимость и территориальную целостность страны.
Кроме того, информация о Тимати была добавлена на сайт «Миротворец»**.
«Миротворец»** был создан в 2014 году. Он известен публикацией персональных данных лиц, которые, по мнению редакторов базы данных, «представляют угрозу» для национальной безопасности Украины.
В «чёрный список» обычно попадают политики, журналисты, артисты и общественные деятели, которые посещали Крым и Донбасс. Также в «Миротворец»** можно угодить за заявления, которые идут вразрез с официальной позицией Киева.
7 сентября ведущая шоу «Натальная карта» Олеся Иванченко прокомментировала слухи о ее романе с рэпером Тимати. Звезда призналась, что во время съёмок между ней и артистом действительно возникла химия.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
**Признан экстремистским и запрещён на территории России