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Потенциал российского оборонно-промышленного комплекса позволяет включать новые терминалы Starlink, используемые противником в зоне СВО, в список целей для воздействия. Об этом сообщил начальник войск радиоэлектронной борьбы ВС РФ Юрий Ласточкин.
В интервью газете «Красная звезда» он отметил, что активное использование большого количества терминалов этой коммерческой системой практически во всех звеньях управления Вооружённых сил Украины (ВСУ) многократно подтверждено данными разведки. Ласточкин подчеркнул, что вопрос легитимности передачи технологий коммерческой системы одной из воюющих сторон — это продолжение темы двойных стандартов и лицемерия внешней политики США.
Использование противником коммерческих диапазонов частот противоречит всем международным стандартам и создаёт определённые трудности, продолжил начальник войск РЭБ. Однако имеющийся научно-технический потенциал предприятий оборонно-промышленного комплекса позволяет оперативно включать новые объекты в перечень целей для воздействия, заключил Юрий Ласточкин.
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Александр Бойцов