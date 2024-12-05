Начальники генштабов ВС РФ и США провели телефонный разговор

Валерий Герасимов (Фото: kremlin.ru)
27 ноября начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов обсудил по телефону конфликт на Украине с председателем Комитета начальников штабов ВС США Чарльзом Брауном. Об этом пишет газета New York Times.
Пресс-секретарь Брауна Джей Ди Дорси рассказал, что стороны по телефону обсудили украинский конфликт и другие вопросы, которые касаются глобальной и региональной безопасности.
По данным издания, Герасимов заявил Брауну, что запуск новейшей российской ракеты «Орешник» был запланирован еще до того, как президент США Джо Байден разрешил Украине бить американскими дальнобойными ракетами по территории России.
Российская сторона официально факт данного разговора не подтверждала.
21 ноября Россия впервые применила своё новое оружие — гиперзвуковую ракету средней дальности «Орешник». Первое применение этой ракеты было экспериментальным запуском с полигона «Капустин Яр» по заводу «Южмаш» в городе Днепропетровске.
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По данным издания, Герасимов заявил Брауну, что запуск новейшей российской ракеты «Орешник» был запланирован еще до того, как президент США Джо Байден разрешил Украине бить американскими дальнобойными ракетами по территории России.
Российская сторона официально факт данного разговора не подтверждала.
21 ноября Россия впервые применила своё новое оружие — гиперзвуковую ракету средней дальности «Орешник». Первое применение этой ракеты было экспериментальным запуском с полигона «Капустин Яр» по заводу «Южмаш» в городе Днепропетровске.
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Элина Позднякова