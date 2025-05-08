Началось объявленное Путиным перемирие в дни 80-летия Победы в ВОВ

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)
С нуля часов 8 мая началось объявленное Владимиром Путиным перемирие в дни 80-летия Победы в ВОВ. Оно будет действовать до 0:00 с 10 на 11 мая.
Огонь с позиций российской стороны полностью прекращен. Как ранее отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в случае нарушения перемирия со стороны киевского режима, Россия даст адекватный ответ на это.
В ходе прошлого перемирия, которое было объявлено с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля в честь празднования Пасхи, Минобороны РФ зафиксировало порядка 4,9 тысячи нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ.
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Иван Мусатов