Над акваторией Чёрного моря сбили два БПЛА самолётного типа

Фото: iStock/sommersby
Над акваторией Чёрного моря силы ПВО перехватили и уничтожили два БПЛА самолётного типа, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём Телеграм-канале.
«Громкий звук, который было слышно, — это дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили два БПЛА самолетного типа над акваторией Черного моря на высоте почти в 2 километра», — обратил внимание Михаил Развозжаев.
Губернатор Севастополя подчеркнул, что все службы находятся в состояние боевой готовности.
В городе боевики отражают атаку Вооружённых сил Украины, работают средства противовоздушной обороны (ПВО), добавил Михаил Развозжаев.
Он сказал, что в районе Балаклавы и Инкермана сбили еще две воздушные цели.
Спасательная служба Севастополя сообщила, что по состоянию на 21:16 по московскому времени никакие гражданские объекты в городе не пострадали.
Михаил Развозжаев попросил местных жителей оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.
Читайте также:
Боевики ВСУ могли атаковать Таганрог и Брянск новыми ракетами-дронами «Пекло»
Боевики ВСУ атакуют Ростовскую область с помощью БПЛА
Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Ольга Енгалычева