Боевики ВСУ атакуют Ростовскую область с помощью БПЛА

Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin
Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что средства ПВО сработали под Каменском, успешно перехватив и уничтожив один беспилотный летательный аппарат противника. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По информации оперативных служб, в результате инцидента пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано. Слюсарь отметил, что работа системы противовоздушной обороны продолжает обеспечивать безопасность региона.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Ранее стало известно, что власти Киева стремятся создать условия, способствующие провокации ядерного конфликта.
До этого Минобороны РФ сообщило, что за ночь дежурными средствами ПВО уничтожены над территорией Брянской области 14 БПЛА ВСУ.
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ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Ранее стало известно, что власти Киева стремятся создать условия, способствующие провокации ядерного конфликта.
До этого Минобороны РФ сообщило, что за ночь дежурными средствами ПВО уничтожены над территорией Брянской области 14 БПЛА ВСУ.
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Дарья Осипова