Боевики ВСУ могли атаковать Таганрог и Брянск новыми ракетами-дронами «Пекло»

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В ночь на 11 декабря Вооруженные силы Украины могли осуществить атаки на Таганрог и Брянск с использованием новых ракет-дронов «Пекло». Обломки сбитых беспилотников уже обнаружены и отправлены на экспертизу. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Предполагаемыми целями атак стали нефтебаза в Брянске и научно-технический комплекс в Таганроге. Согласно информации паблика, для этих целей также могли быть использованы ракеты «Паляница» и «Нептун-МД».
Отметим, что ракеты «Пекло» обладают высокой скоростью — до 700 км/час — и способны поражать цели на расстоянии до 700 км.
Напомним, что сегодня была объявлена опасность атаки БПЛА в Таганроге. Также этой ночью дроны атаковали Брянск.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
До этого Минобороны РФ сообщило, что за ночь дежурными средствами ПВО уничтожены над территорией Брянской области 14 БПЛА ВСУ.
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Отметим, что ракеты «Пекло» обладают высокой скоростью — до 700 км/час — и способны поражать цели на расстоянии до 700 км.
Напомним, что сегодня была объявлена опасность атаки БПЛА в Таганроге. Также этой ночью дроны атаковали Брянск.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
До этого Минобороны РФ сообщило, что за ночь дежурными средствами ПВО уничтожены над территорией Брянской области 14 БПЛА ВСУ.
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Дарья Осипова