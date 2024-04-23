Над Белгородом сбили несколько воздушных целей

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Российские силы противовоздушной обороныс били несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Телеграм-канале.
«В поселке Разумное в результате прилета во двор частного жилого домовладения выбиты окна и посечен фасад здания», — уточнил региональный глава.Кроме того, у одного автомобиля оказалось выбито лобовое стекло. По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал, добавил Гладков.
До этого на территории Белгорода и Белгородского района вводили ракетную опасность, губернатор рекомендовал населению области укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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Алина Юрчак