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Над Белгородской областью ночью уничтожили два реактивных снаряда «Ольха»

МО РФ: ПВО ночью сбила два снаряда РСЗО «Ольха» над Белгородской областью
26 апреля 2024, 07:32
Фото: iStock/SergeyKlopotov

Фото: iStock/SergeyKlopotov

Минувшей ночью российские системы противовоздушной обороны сбили два реактивных снаряда «Ольха» в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня "Ольха"», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Уточняется, что дежурные средства ПВО сбили два реактивных снаряда в Белгородской области.



23 апреля в небе над Белгородской областью система противовоздушной обороны сбила четыре реактивных снаряда «Ольха». До этого, 17 апреля, в регионе ПВО сбила 14 реактивных снарядов РСЗО Vampire.

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#рсзо
«Много скорых, всё оцеплено»: ВС РФ нанесли точный удар по ж/д станции в Балаклее
Подполье: ВС РФ нанесли удар по ж/д станции в Балаклее Харьковской области
26 апреля 2024, 07:23

Фото: iStock/Leonid Ikan

Армия России нанесла удар по железнодорожной станции в Балаклее в Изюмском районе Харьковской области, когда шла выгрузка личного состава украинской армии из поезда. Такие данные предоставил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег.
«Удар был нанесен вчера в 16.40 по ж/д станции Балаклеи. Приехал поезд с личным составом всушников, стали разгружаться, и прилет. Сколько погибших и раненых — не известно, скорых много, все оцепили», — цитирует РИА Новости Лебедева.

Также вечером 25 апреля российские силы ударили по ж/д станции в поселке Удачное в ДНР, чем сорвали ротацию ВСУ и подвоз боекомплектов.

Кроме того, Лебедев добавил, что российским ударом по вокзалу в городе Смела Черкасской области был взорван военный состав во время прибытия. Также армия России нанесла удар по станции в поселке Боровая в Харьковской области. Однако последствия пока неизвестны.

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Стало известно об отказе ВСУ от использования Abrams
AP: ВСУ перестали использовать Abrams из-за угрозы российских беспилотников
26 апреля 2024, 06:49

Фото: istock / cla78

Вооруженные силы Украины перестали применять переданные США танки Abrams из-за их уязвимости перед российскими дронами. Об этом информирует Associated Press, ссылаясь на американских чиновников.
Сейчас американские эксперты совместно с украинской стороной занимаются новой тактикой применения танков, поскольку обстановка на поле боя «существенно изменилась» из-за активного использования беспилотников ВС РФ.

Активное применение БПЛА на поле боя означает, что не существует открытой местности, по которой можно было бы просто проехать, не боясь быть обнаруженным, заявил анонимный высокопоставленный представитель Пентагона.

Ранее в ДНР сообщили об уходе ВСУ с позиций в важном укрепрайоне. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Экс-разведчик рассказал о вербовке наемников украинскими посольствами
Экс-разведчик Чинкуини: украинские посольства вербуют наёмников
26 апреля 2024, 06:35

Фото: istock / breakermaximus

Посольства Украины работают как центры вербовки наемников для участия в боевых действиях на стороне Вооруженных сил страны. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал Николя Чинкуини, бывший сотрудник французской контртеррористической разведки, занимающийся поиском сведений о французах, участвующих в боях на стороне Киева.
«С начала российской специальной военной операции украинские посольства выполняли функции вербовочных центров. Также я отметил, что первые волонтеры, оказавшись в Украине, также начали заниматься вербовкой через социальные сети», — заявил собеседник издания.
Чинкуини добавил, что лично проверил имеющийся официальный канал вербовки.

Украина продолжает вербовать наемников для участия в конфликте в рядах ВСУ с помощью своих посольств в некоторых зарубежных странах, включая Францию и Бельгию.

Ранее сообщалось, что ВСУ перестали использовать Abrams из-за угрозы российских беспилотников. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
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#франция
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В ДНР сообщили об уходе ВСУ с позиций в важном укрепрайоне
Кимаковский: ВСУ ушли с позиций на одном из укрепрайонов в Красногоровке
26 апреля 2024, 06:20

Фото: istock / EvgeniyShkolenko

Вооруженные силы Украины покинули позиции на одном из ключевых укрепрайонов в Красногоровке в ДНР. Об этом проинформировал советник главы региона Игорь Кимаковский в разговоре с ТАСС.
«В Красногоровке вооруженные формирования Украины не выдержали натиска наших ВКС и тяжелой артиллерии и ушли с позиций на одном из наиболее крупных и важных укрепрайонов», — сказал собеседник издания.
Кимаковский добавил, что на населенный пункт оказывается давление одновременно с нескольких направлений.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#днр
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В Пентагоне рассказали, что делают американские военные на Украине
В Пентагоне заявили, что американские военные на Украине не готовят ВСУ
26 апреля 2024, 00:08

Фото: istock / icholakov

В Пентагоне заявили, что американские военнослужащие не занимаются подготовкой ВСУ, а только оказывают поддержку в логистике и надзор за поставками вооружений. Об этом на брифинге заявил официальный представитель минобороны Соединенных Штатов Патрик Райдер.
«Военнослужащие США не проводят подготовку местных сил внутри Украины. На Украине у нас имеется незначительное присутствие в офисе оборонного сотрудничества посольства. Это небольшое количество советников предоставляют информацию, поддерживают логистику, участвуют в программе надзора за вооружениями, обеспечивают мониторинг», — сказал он журналистам.
Он добавил, что Штаты все еще не приняли решение об увеличении количества военных советников на территории Украины. Кроме того, США признают опасность их нахождения там.

Ранее немецкий политик Сара Вагенкнехт заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не расплатится по долгам за оказанную западную помощь. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
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#минобороны
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Украина ударила по Токмаку иностранным оружием
25 апреля 2024, 22:20

Фото: iStock/Kamila Kozioł

Украинские боевики ударили по Токмаку иностранным оружием, пишет ТАСС.
По данным оперативных служб, украинская армия использовала управляемые авиационные бомбы. Две из них были перехвачены, но одна достигла своей цели.

Во время атаки был поврежден жилой дом, два человека пострадали. Как сообщают силовики, прилет был зафиксирован в 15:40 мск.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ обстреливают Токмак и Новую Каховку в Херсонской области. Также украинские боевики регулярно пытаются атаковать объекты критической инфраструктуры.

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#всу
#европа
#запорожская область
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В Кремле допустили расширение буферной зоны для безопасности России
Песков: буферная зона будет расширяться с поставкой ВСУ новых ракет
25 апреля 2024, 21:28

Фото: сайт Кремля

Увеличение дальности поставляемых Украине ракет приведёт к расширению буферной зоны, которая необходима для безопасности России. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
По его словам, в результате от поставок дальнобойных ракет пострадает сама Украина, поскольку понесёт больше жертв и разрушений.

Днём ранее Пентагон подтвердил в беседе с РИА Новости передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности. Уточнялось, что они будут использоваться в «пределах суверенной украинской территории». Ракеты были поставлены на Украину в апреле. СМИ сообщают, что они уже дважды применялись ВСУ для обстрела целей в российском тылу.

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#вс рф
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#сво
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#ракета
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Российский флаг подняли над Соловьёво в ДНР
25 апреля 2024, 20:51

Фото: iStock/macky_ch

Российский триколор подняли над населённым пунктом Соловьёво в ДНР. Об этом в своём Telegram-канале сообщил военный эксперт Борис Рожин.
Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» писал, что ВС РФ активно штурмуют село. ВСУ захватили часть населённого пункта Соловьёво и продвинулись к западной части Бердычей. Чтобы максимально расширить прорыв и избежать перерезки российские войска совершают атаки в направлении Архангельского, Новоалександровки и Прогресса.

В настоящее время ВС РФ смогли выбить противника с большей части села.

Данная информация, по сообщениям канала, подтверждена российскими бойцами, находящимися на фронте, а также украинскими военными аналитиками, в доступе которых есть кадры с места событий.

Уточним, что в российском министерстве обороны эту информацию не подтверждали и не комментировали.

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#спецоперация
#вс рф
#всу
#атака
#днр
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Великобритания передаст Украине высокоточные управляемые бомбы Paveway
Business Insider: Великобритания передаст Украине бомбы Paveway IV
25 апреля 2024, 20:22

Фото: iStock/bpawesome

Великобритания передаст Украине высокоточные управляемые бомбы Paveway IV, Business Insider.
Бомбы передаются в рамках нового пакета военной помощи. При этом, по данным издания, они, вероятнее всего, не смогут изменить ситуацию на поле боя.

Как отметил сотрудник британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Джастин Бронк, у Украины недостаточно оборудования для применения бомб Paveway IV.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что подписал закон о предоставлении очередного пакета военной помощи Украине. По его словам, поставки вооружений в Киев начнутся в ближайшие часы.

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