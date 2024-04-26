Над Белгородской областью ночью уничтожили два реактивных снаряда «Ольха»

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Минувшей ночью российские системы противовоздушной обороны сбили два реактивных снаряда «Ольха» в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня "Ольха"», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Уточняется, что дежурные средства ПВО сбили два реактивных снаряда в Белгородской области.
23 апреля в небе над Белгородской областью система противовоздушной обороны сбила четыре реактивных снаряда «Ольха». До этого, 17 апреля, в регионе ПВО сбила 14 реактивных снарядов РСЗО Vampire.
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Элина Позднякова