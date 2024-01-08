В Германии назвали дату начала нового наступления ВСУ

Фото: iStock/viper-zero
После получения от Норвегии истребителей F-16 Киев может начать новое наступление, но уже с акцентом на захват Крыма. Такое мнение высказал корреспондент немецкого издания Die Welt по военным и кризисным зонам Альфред Хакенсбергер.
«С развертыванием истребителей F-16, которые Норвегия поставит в ближайшие месяцы, Украина может перейти от обороны к наступлению», — подчеркнул журналист.Он напомнил, что от населенного пункта Крынки, являющегося сейчас основным украинским плацдармом на Днепре, до Крыма — всего около 60 километров.
Издание Berlingske со ссылкой на Министерство обороны Дании сообщало о переносе передачи первых шести истребителей F-16 Украине на второй квартал текущего года. Изначально Копенгаген планировал передать машины Киеву к Новому году. Газета также отметила, что украинские пилоты уже проходят учебные полеты и будут готовы принимать участие в военных действиях весной.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
В ВСУ отреагировали на решение Дании по F-16
В ВСУ заявили, что о передаче Киеву истребителей F-16 речи не идет
Newsweek: Первые истребители F-16 уже могут находиться на Украине
Артем Путинцев