ВСУ в очередной раз атаковали Белгород из РСЗО Vampire

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Утром 21 марта российская система ПВО сбил 10 реактивных снарядов РСЗО Vampire в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Около 08.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир»», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Уточняется, что всего над Белгородской областью было сбито десять реактивных снарядов.
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Элина Позднякова