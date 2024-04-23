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Над Белгородской областью ПВО сбила четыре реактивных снаряда «Ольха»

МО: ПВО сбила четыре реактивных снаряда «Ольха» над Белгородской областью
23 апреля 2024, 07:11
Фото: iStock/SergeyKlopotov

Фото: iStock/SergeyKlopotov

В небе над Белгородской областью система противовоздушной обороны сбила четыре реактивных снаряда «Ольха». Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня «Ольха"», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

При этом уточняется, что дежурные средства ПВО сбили четыре реактивных снаряда над Белгородской областью.



Минувшей ночью губернатор региона Вячеслав Гладков также сообщал, что российские силы противовоздушной обороны сбили несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. П его словам, в результате атаки никто не пострадал.

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#Вячеслав Гладков
#пво
Семьи колумбийских наёмников не могут вернуть их тела с Украины
23 апреля 2024, 07:24

Фото: iStock/Nelson Hernandez Chitiva

Колумбийские наёмники едут на Украину, чтобы воевать на стороне ВСУ в надежде на большие зарплаты, а их родственники потом не могут вернуть их тела. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на семьи погибших из Колумбии.
По словам одного колумбийского гражданина Альберто Астудильо, его брат Харрисон Астудильо отправился на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ в конце 2022 года. Он прослужил в украинских войсках год и три месяца, а в марте текущего года был ликвидирован российскими силами.

«Думаю, что больше всего (его спровоцировала – ред.) экономическая ситуация в стране. Большинство людей, которые уезжают туда, делают это из-за экономических причин», — пояснил Альберто.

Местные СМИ также пишут, что многие бывшие военные и полицейские поехали на Украину ради денег. По словам другой женщины, её мужу пообещали платить пять тысяч долларов ежемесячно. Ей удалось вернуть тело мужа с Украины, однако родственники Астудильо пока так и не смогли сделать этого. И такая ситуация происходит во многих колумбийских семьях. Солдаты числятся пропавшими без вести.

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Минобороны показало кадры эвакуации трофейного танка Leopard
Минобороны РФ опубликовало кадры транспортировки трофейного танка Leopard
23 апреля 2024, 05:38

Фото: istock / huettenhoelscher

Министерство обороны России опубликовало кадры с транспортировкой и ремонтом трофейного танка Leopard, который был захвачен российскими военнослужащими на Авдеевском направлении
«Немецкий танк Leopard был доставлен с передовой на авдеевском направлении в ремонтное подразделение группировки войск «Центр» силами ремонтно-эвакуационной группы», — сказано в сообщении.
В оборонном ведомстве рассказали, эвакуация танка проходила в два этапа. В первую очередь проводилась инженерная разведка района эвакуации с целью обеспечения безопасности личного состава и используемой техники. После этого была проведена операция по эвакуации бронемашины, которую доставили в ремонтное подразделение, где военнослужащие произвели дальнейший ремонт.


Ранее стало известно, где можно будет посмотреть на подбитый в зоне СВО немецкий танк Leopard 2. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Гладков назвал точное число погибших от рук ВСУ белгородцев
Гладков: в Белгородской области погибли 120 жителей за время обстрелов
23 апреля 2024, 04:22

Фото: istock / KatarzynaBialasiewicz

С начала обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины в регионе погибли 120 мирных жителей. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Телеграм-канале.
«У нас в целом погибли 120 мирных жителей, из них 11 детей. Ранены 651 человек, из них 51 ребенок», — сказал глава региона в своем видеообращении.
20 апреля сообщалось, что Правительство Российской Федерации выделило более 2 миллиардов рублей Белгородской области, в том числе на поддержку людей, которым пришлось вынужденно покинуть жилье.

Ранее Гладков сообщил, что система ПВО сбила несколько воздушных целей у Белгорода. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

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Марочко: Украинцы более месяца не эвакуируют тела убитых у Белогоровки

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#Вячеслав Гладков
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В Киеве прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога
23 апреля 2024, 03:55

Фото: istock / sandsun

В Киеве объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению граждан.
По данным издания «Общественное», в городе также слышны взрывы. Городская администрация сообщила о работе систем противовоздушной обороны.

Предупреждение об угрозе с воздуха объявлено в большей части территории Украины с вечера 22 апреля. Сигнал периодически отменяют и снова объявляют в регионах. В настоящее время сирены звучат также в Киевской и Николаевской областях.

Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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Марочко: Украинцы более месяца не эвакуируют тела убитых у Белогоровки

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#администрация
#тревога
#воздушная тревога
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В Одессе произошли взрывы, сообщили украинские СМИ
«Зеркало недели»: в Одессе прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога
23 апреля 2024, 02:17

Фото: istock / Multipedia

Взрывы прогремели в Одессе. Об этом информирует украинское издание «Зеркало недели» в Телеграм-канале.
«Одесса, местные паблики сообщают о взрывах», — сказано в публикации.
В настоящий момент в части регионов Украины, включая Одесскую область, действует предупреждение об угрозе с воздуха.

Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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Марочко: Украинцы более месяца не эвакуируют тела убитых у Белогоровки

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#армия
#взрывы
#одесса
#дмитрий песков
#всу
#рф
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Над Белгородом сбили несколько воздушных целей
Губернатор Гладков: система ПВО сбила несколько воздушных целей у Белгорода
23 апреля 2024, 01:31

Фото: istock / chameleonseye

Российские силы противовоздушной обороныс били несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Телеграм-канале.
«В поселке Разумное в результате прилета во двор частного жилого домовладения выбиты окна и посечен фасад здания», — уточнил региональный глава.
Кроме того, у одного автомобиля оказалось выбито лобовое стекло. По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал, добавил Гладков.

До этого на территории Белгорода и Белгородского района вводили ракетную опасность, губернатор рекомендовал населению области укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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Марочко: Украинцы более месяца не эвакуируют тела убитых у Белогоровки

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#всу
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Украинские войска сбежали из села Очеретино в ДНР
Рогов: ВСУ снялись с позиций и сбежали из села Очеретино в ДНР
23 апреля 2024, 01:06

Фото: istock / Wirestock

Украинские военнослужащие войска снялись с позиций и сбежали из села Очеретино в Донецкой народной республике. Об этом сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости.
«От наших военных пришли хорошие новости. Враг оставил свои позиции в селе Очеретино на северо-западе Авдеевки в ДНР и сбежал. Наши ребята зашли в село, в центре подняты наши флаги», — заявил Рогов.
Как утверждает Рогов, Очеретино является господствующей высотой и ключевым населенным пунктом по линии обороны ВСУ к северу Авдеевки. По его словам, освобождение села, помимо угрозы бойцам ВСУ, позволит ВС РФ нанести удары на этом участке фронта.

Ранее Минобороны доложило об отражении девяти атак ВСУ в ДНР. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Соскин: США выделили деньги Украине для усиления собственной оборонной мощи
22 апреля 2024, 22:17

Фото: iStock/Pineapple Studio

Цель выделения финансовой помощи Украине заключается в усилении оборонной мощи США.
Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouТube-канале. Он уверен, что выделенные Соединенными Штатами средства не являются помощью Киеву.

Он отметил, что часть этих денег выделена в кредит и они пойдут на усиление американской оборонной мощи как возрождающейся империи в борьбе с другой империей — Россией.

Ранее США одобрили выделение Украине пакета помощи размером 61 миллиард долларов. За принятие проекта закона помощи Киеву проголосовали 311 конгрессменов, а против — 112.

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#украина
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Jаvelin, пулеметы и гранатометы: российские бойцы обчистили ВСУ в Новомихайловке
22 апреля 2024, 22:05

Фото: iStock/Diy1

ВС РФ захватили в Новомихайловке трофейное оружие ВСУ производства НАТО.
Об этом, ссылаясь на командира роты отряда «Шторм» 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, заявил военнослужащий с позывным Артист.

Как отметил боец, российская армия забрала ракетные комплексы Jаvelin, пулемет калибра 7,62, турецкий пулемет Canik, шведский гранатомет Carl Gustaf и одноразовые гранатометы, а также другие боеприпасы.

Помимо этого, ВС РФ нашли и фосфорные гранаты. Их применение запрещено Женевской конвенцией. Речь идёт о местах, где жертвами может стать ​мирное население.

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#всу
#вс рф
#спецоперация
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