Над Белгородской областью ПВО сбила четыре реактивных снаряда «Ольха»

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В небе над Белгородской областью система противовоздушной обороны сбила четыре реактивных снаряда «Ольха». Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня «Ольха"», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
При этом уточняется, что дежурные средства ПВО сбили четыре реактивных снаряда над Белгородской областью.
Минувшей ночью губернатор региона Вячеслав Гладков также сообщал, что российские силы противовоздушной обороны сбили несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. П его словам, в результате атаки никто не пострадал.
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