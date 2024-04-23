Испанский солдат погиб на учениях НАТО

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В ходе международных учений НАТО в Польше погиб испанский солдат. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на министерство национальной обороны республики.
Сообщается, что капрал испанской армии скончался из-за несчастного случая, который произошел во время учений с боевой стрельбой.
Стоит отметить, что международные тактические учения Saber Strike проводятся на территории Польши каждый год.
Ранее сообщалось, что воевавший за ВСУ наемник из Грузии приговорен к 14 годам тюрьмы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Мы выражаем глубокие соболезнования в связи с гибелью испанского солдата во время международных учений Saber Strike», — сказано в сообщении ведомства.
Стоит отметить, что международные тактические учения Saber Strike проводятся на территории Польши каждый год.
Ранее сообщалось, что воевавший за ВСУ наемник из Грузии приговорен к 14 годам тюрьмы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак