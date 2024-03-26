Над Белгородской областью сбили два реактивных снаряда РСЗО «Град»

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Дежурные средства ПВО России устранили над Белгородской областью два запущенных ВСУ реактивных снаряда системы «Град», передали в Минобороны.
Уточняется, что попытка террористского нападения произошла 26 марта примерно в семь утра.
Помимо этого, в ночь того же дня над Белгородской областью ликвидировали 13 снарядов РСЗО Vampire. Отметим, что украинская армия регулярно атакуют приграничные российские регионы, наносят удары с беспилотников и организовывают диверсии. Силы ПВО каждый день отражают атаки ВСУ.
Во всех городах Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности. Продолжительность границы региона с Украиной — 350 километров.
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Помимо этого, в ночь того же дня над Белгородской областью ликвидировали 13 снарядов РСЗО Vampire. Отметим, что украинская армия регулярно атакуют приграничные российские регионы, наносят удары с беспилотников и организовывают диверсии. Силы ПВО каждый день отражают атаки ВСУ.
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Дана Игумнова