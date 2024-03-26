ВСУ заминировали дома частного сектора Авдеевки

Фото: iStock/Oleg Elkov
Украинские военные, уходя из Авдеевки, оставили сотни растяжек на дверях в домах частного сектора Авдеевки в ДНР. Об этом рассказал сапер Южной группировки войск 1-го армейского корпуса с позывным «Круглый». Его словам передаёт ТАСС.
«Это самодельное взрывное устройство направленного действия, установленное на запале гранаты, срабатывает на открывание дверей. Человеку при срабатывании такой взрывчатки приходит конец. В частном секторе (Авдеевки – ред.) каждый второй-третий дом так заминирован. Сотни растяжек», — сказал сапер ВС РФ.
По его словам, ВСУ изготавливали взрывные устройства с помощью подручных материалов: пластиковых канистр, экипировки и сотовых телефонов. Также они оборудовали минные поля на частных придомовых территориях. «Круглый» отметил что в настоящее время работы по разминированию Авдеевки продолжаются.
Читайте также:
Спикер группировки ВСУ, действующей в Авдеевке, ушел в отставку
Bild: Российские военные захватили в Авдеевке немецкий танк Leopard 2A6
В Авдеевке обнаружили тела мирных жителей, расстрелянных бойцами ВСУ
Элина Позднякова