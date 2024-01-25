Над Белгородской областью сбили два реактивных снаряда РСЗО RM-70 «Вампир»

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В небе над белгородской область система противовоздушной обороны сбила два реактивных снаряда, выпущенных из РСЗО RM-70 «Вампир». Об этом заявили в Минобороны России.
«Сегодня около 20.30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир»», - рассказали в ведомстве.
Таким образом, в небе над Белгородской областью сбили два реактивных снаряда.
Ранее Гладков сообщал, что беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на жилой дом. Погибла женщина.
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Элина Позднякова