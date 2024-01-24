Сразу три украинских беспилотника попытались атаковать Брянскую область

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В небе над Брянской областью системы противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника. Об этом заявили в Минобороны России.
«Около 21.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Уточняется, что в небе над Брянской областью системы ПВО ликвидировали три вражеских беспилотника.
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Элина Позднякова