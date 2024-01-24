В Брянской области сбили два беспилотника самолетного типа

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В Брянской области силами противовоздушной обороны ситы сразу два украинских беспилотника. Об этом заявил глава региона Александр Богомаз.
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что в результате вражеской атаки никто их местных жителей не пострадал. Также нет разрушений на земле. На месте падения обломков дрона работают оперативные и экстренные службы региона.
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Элина Позднякова