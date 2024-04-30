Гладков рассказал о сбитом над Белгородской областью воздушном объекте

Девять военнослужащих погибли в департаменте Боливар на севере Колумбии при крушении вертолета, снабжающего правительственные войска, которые задействованы в операции против крупнейшего наркокартеля в стране «Клан залива». Об этом проинформировал президент Колумбии Густаво Петро в соцсети Х (ранее Twitter).