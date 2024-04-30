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Гладков рассказал о сбитом над Белгородской областью воздушном объекте

Средства ПВО сбили воздушную цель на подлёте к Белгороду
30 апреля 2024, 09:10
Фото: iStock/SergeyKlopotov

Фото: iStock/SergeyKlopotov

Российская система ПВО зафиксировала и уничтожила воздушный объект над территорией Белгородской области. Об этом глава региона Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале.
По его словам, воздушная цель была уничтожена на подлете к Белгороду.

В результате происшествия никто не пострадал. Также удалось избежать разрушений на земле, отметил губернатор.



Прежде в регионе была объявлена ракетная опасность. Гладков обратился к местным жителям с просьбой не подходить к окнам. Он также посоветовал гражданам укрыться в помещениях со сплошными стенами. Ранее сообщалось, что ВСУ попытались атаковать Крым ракетами ATACMS. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#пво
В Казахстане задержали экс-главу МВД
Экс-глава МВД Казахстана Тургумбаев задержан по делу о массовых беспорядках
30 апреля 2024, 08:59

Фото: istock / Diy13

Бывший глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев задержан правоохранителями по уголовному делу о массовых беспорядках. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Казахстана на своем сайте.
Речь идет о массовых протестах, которые охватили республику в 2022 году. Местные жители вышли на улицы с требованием прекратить завышение цен на газомоторное топливо. Власти Казахстана объявили протестующих террористами, начались столкновения правоохранителей с возмущенной толпой. В результате массовых беспорядков тысячи людей получили ранения.

Тургумбаев, занимающий в 2022 году пост министра МВД, арестован за превышения власти и должностных полномочий, повлекшие тяжкие последствия.

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Во время перестрелки в США погибли трое полицейских
30 апреля 2024, 07:25

Фото: istockphoto/innovatedcaptures

В городе Шарлотт в американском штате Северная Каролина произошла перестрелка. В результате погибли трое правоохранителей, а ещё пятеро получили ранения.
Как сообщает местное полицейское управление в своей социальной сети X (бывший Twitter), погибшие были маршалами США из оперативной группы по розыску беглецов. Кого именно они преследовали, в сообщении не указано. Один из полицейских, получивших огнестрельные ранения, находится в критическом состоянии. Жизни остальных ничто не угрожает.

Инцидент произошёл днём в понедельник, 30 апреля. Известно, что один из подозреваемых в стрельбе по полицейским найден мёртвым. Другие подробности происшествия полицейское управление не раскрывает в интересах расследования.

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#полицейские
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Решили усыпить: В российском городе живодёр подбросил в подъезд изнасиловал кошку
Е1.ru: жильцы дома в Екатеринбурге обнаружили в подъезде изнасилованную кошку
30 апреля 2024, 06:18

Фото: istock / krblokhin

Жители одного из многоквартирных домов Екатеринбурга обнаружили в подъезде изнасилованную кошку. Об этом сообщает местный портал e1.ru.
Как рассказали жильцы дома, искалеченного зверя нашли 29 апреля. Кошка выглядела испуганным, а также её рвало. Камеры видеонаблюдения зафиксировали неизвестного, который скрыл лицо капюшоном. Живодер подбросил кошку в подъезд и скрылся.

Пострадавшую кошку доставили к ветеринарам. После осмотра ветврачи определили, что животное изнасиловали. Посовещавшись, ветеринары приняли решение усыпить животное.

После публикации данным в СМИ о произошедшем узнали в правоохранительных органах. Региональное управление МВД проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Дмитрове соседи спасли из пожара женщину и кошку. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Королёве подростки избили женщину из-за просьбы вести себя потише

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#изнасилование
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Жителя Приморья задержали за контакты со структурой украинской разведки
ФСБ: житель Приморья задержан за сотрудничество с украинскими националистами
30 апреля 2024, 05:42

Фото: istock / choochart choochaikupt

Жителя Приморского края задержали за тайное сотрудничество с организацией, подконтрольной минобороны Украины. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на представителя УФСБ России по региону.
В ведомстве уточнили, что мужчина установил контакт с представителем украинской националистической организации, которая признана террористической на территории Российской Федерации.

«Федеральной службой безопасности РФ пресечена противоправная деятельность жителя Приморского края», — сообщил собеседник издания.
Возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством». Свою вину россиян признал и выразил готовность к сотрудничеству со следствием.



Ранее сообщалось, что защищавший Михаила Ефремова адвокат оказался при смерти после ранения на СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Королёве подростки избили женщину из-за просьбы вести себя потише

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#рф
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В Колумбии девять военных погибли при крушении военного вертолета
Петро: вертолет Ми-17 разбился в штате Боливар, погибли девять военных
30 апреля 2024, 05:18

Фото: istock / camptoloma

Девять военнослужащих погибли в департаменте Боливар на севере Колумбии при крушении вертолета, снабжающего правительственные войска, которые задействованы в операции против крупнейшего наркокартеля в стране «Клан залива». Об этом проинформировал президент Колумбии Густаво Петро в соцсети Х (ранее Twitter).
«Сожалею в связи с гибелью при крушении вертолета армии девяти членов его экипажа, которые участвовали в снабжении [правительственных] войск на юге департамента Боливар в их операции против «Клан залива», — отметил президент.
На борту воздушного судна находились 6 офицеров и 3 солдата. Причина крушения пока не установлена.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала поджигателей вертолёта К-32 в Москве. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Королёве подростки избили женщину из-за просьбы вести себя потише

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#вертолёт
#операции
#twitter
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Арестован мужчина, расстрелявший под Ростовом автомобиль с 17-летней девушкой
Под Ростовом арестовали мужчину, расстрелявшего авто с 17-летней девушкой
30 апреля 2024, 04:33

Фото: istock / 7713Photography

Суд города Цимлянска в Ростовской области арестовал мужчину, который по данным следствия, расстрелял автомобиль с людьми. В результате стрельбы погибла 17-летняя девушка. Об этом информирует пресс-служба СУСК РФ по региону.
«В городе Цимлянске судом, по ходатайству следователя, в отношении мужчины, подозреваемого в убийстве 17-летней девушки и покушении на убийство 18-летнего парня избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в сообщении.
Подозреваемого поместили в СИЗО до 27 июня 2024 года.

По данный следователей, ночью 27 апреля 2024 года обвиняемый двигался по грунтовой дороге около сельскохозяйственного поля, расположенного в Цимлянском районе. Оттуда он открыл огонь по проезжающему автомобилю, в котором находились 18-летний парень и его 17-летняя знакомая. С огнестрельными ранениями девушку госпитализировали в больницу, где она позже скончалась.

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В Королёве подростки избили женщину из-за просьбы вести себя потише

#суд
#убийство
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#мужчины
#сизо
#девушка
#рф
#служба
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Защищавший Ефремова адвокат оказался при смерти после ранения на СВО
Starhit: Адвокат Ефремова Пашаев при смерти после ранения в зоне СВО
30 апреля 2024, 03:23

Фото: РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев находится в критическом состоянии после ранения в зоне специальной военной операции. Об этом информирует Starhit, ссылаясь на близкого друга и помощника Пашаева.
Как утверждает источник, группа, в которой находился экс-защитник Ефремова, попала под обстрел под Угледаром в ДНР.

«Эльман и другие ребята сейчас в окружении противника, он при смерти, сильно ранен: с дрона на них сбросили снаряд, у него прострелена нога, контузия. Он в сознании, но еле говорит», — рассказал друг адвоката.
Убитый в Германии украинец оказался десантником
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Пашаев был лишён статуса адвоката в 2020 году из-за заявлений в СМИ. Юрист выбрал стратегию отрицания вины, пытаясь доказать, что актера Михаила Ефремова не было за рулем его собственной машины в момент смертельной аварии в Москве.

Актер заявлял, что Пашаев предлагал ему «купить свидетелей» для суда. Он отметил, что его экс-защитник уверял, что знает людей, которые смогут дать в суде необходимые показания, а именно — скажут, что не видели артиста за рулем автомобиля. В итоге Ефремова осудили на 7,5 лет лишения свободы.

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В Королёве подростки избили женщину из-за просьбы вести себя потише

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#обстрел
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На Крымском мосту возобновили движение автомобилей
Инфоцентр: на Крымском мосту возобновили движение транспорта
30 апреля 2024, 02:33

Фото: istock / gutaper

Движение автомобилей по Крымскому мосту было приостановлено. Мост был закрыт более 40 минут. Об этом проинформировал оперативный Телеграм-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
Движение перекрыли в 1.25 мск, не называя причин. До этого глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что проезд по Крымскому мосту на время закрывают в случае объявления ракетной опасности.

Кроме того, до этого жители Симферополя и Джанкоя сообщили о серии взрывов. Стоит отметить, что официальной информации по этому поводу пока не поступало.

Ранее генерала ВСУ рассмешили слова о возможном захвате Крыма. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мост
#проезд
#движение
#жители
#крым
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В Симферополе и Джанкое произошли взрывы
Shot: жители Симферополя и Джанкоя сообщили о серии взрывов
30 апреля 2024, 02:02

Фото: istock / Leonid Ikan

В небе над Симферополем и Джанкоем произошел ряд взрывов. По предварительной информации, работает система противовоздушной обороны.
Как рассказали местные жители Телеграм-каналу Shot, первые взрывы прогремели примерно в 1:25 ночи. Всего было слышно более десяти мощных хлопков.

До этого также сообщалось о ракетной опасности над Крымским полуостровом. Кроме того, по Крымскому мосту временно перекрыли движение.

Стоит отметить, что официальной информации пока не поступало.

Ранее сообщалось, что украинские войска выпустили 14 натовских снарядов по ДНР. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#движение
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#жители
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#пво
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