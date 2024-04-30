Гладков рассказал о сбитом над Белгородской областью воздушном объекте

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Российская система ПВО зафиксировала и уничтожила воздушный объект над территорией Белгородской области. Об этом глава региона Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале.
По его словам, воздушная цель была уничтожена на подлете к Белгороду.
В результате происшествия никто не пострадал. Также удалось избежать разрушений на земле, отметил губернатор.
Прежде в регионе была объявлена ракетная опасность. Гладков обратился к местным жителям с просьбой не подходить к окнам. Он также посоветовал гражданам укрыться в помещениях со сплошными стенами. Ранее сообщалось, что ВСУ попытались атаковать Крым ракетами ATACMS. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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В результате происшествия никто не пострадал. Также удалось избежать разрушений на земле, отметил губернатор.
Прежде в регионе была объявлена ракетная опасность. Гладков обратился к местным жителям с просьбой не подходить к окнам. Он также посоветовал гражданам укрыться в помещениях со сплошными стенами. Ранее сообщалось, что ВСУ попытались атаковать Крым ракетами ATACMS. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова