Водитель автомобиля погиб после атаки дрона ВСУ в Белгородской области

Фото: istockphoto/rancho_runner
Украинский беспилотник атаковал село Муром в Шебекинском районе Белгородской области. В результате удара дрона погиб мужчина, находившийся за рулём своего автомобиля.
Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков. Машина, в которую ударил дрон, выгорела полностью. В своём телеграм-канале губернатор выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего.
Белгород и Белгородская область уже несколько месяцев живёт в настоящем прифронтовом режиме. Регион постоянно подвергается обстрелам и атакам беспилотников со стороны Украины, иногда по нескольку раз за день. На прошлой неделе в Борисовском районе дрон угодил в транспорт, который перевозил рабочих местного сельскохозяйственного предприятия. В результате один человек погиб, девять получили ранения.
После этого случая власти приняли решение усилить контроль за безопасностью сотрудников предприятий, расположенных вблизи границы. Также теперь транспортные средства компаний не выезжают без специальных защитных устройств.
Читайте также:
Гладков: Сразу три украинских дрона атаковали село в Белгородской области
Гладков: три пассажирских автобуса повреждены во время обстрела Шебекино
Гладков: ВСУ более 120 раз обстреляли Белгородскую область за минувшие сутки
Белгород и Белгородская область уже несколько месяцев живёт в настоящем прифронтовом режиме. Регион постоянно подвергается обстрелам и атакам беспилотников со стороны Украины, иногда по нескольку раз за день. На прошлой неделе в Борисовском районе дрон угодил в транспорт, который перевозил рабочих местного сельскохозяйственного предприятия. В результате один человек погиб, девять получили ранения.
После этого случая власти приняли решение усилить контроль за безопасностью сотрудников предприятий, расположенных вблизи границы. Также теперь транспортные средства компаний не выезжают без специальных защитных устройств.
Читайте также:
Гладков: Сразу три украинских дрона атаковали село в Белгородской области
Гладков: три пассажирских автобуса повреждены во время обстрела Шебекино
Гладков: ВСУ более 120 раз обстреляли Белгородскую область за минувшие сутки
Александр Бойцов