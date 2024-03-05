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Колумнист Дэвид Экс считает, что Украина никогда не обгонит Россию по количеству сбрасываемых планирующих авиабомб, сообщается в статье Forbes.
Экс объяснил превосходство России над Украиной, подчеркнув преимущество Москвы в воздухе и на земле.
По мнению американского журналиста, поставки западной техники Киеву не изменят ситуацию в зоне конфликта. Он отметил, что российские войска могут использовать больше артиллерийских снарядов, чем украинские.
Ранее стало известно, что российские войска под Авдеевкой уничтожили лучшие американские бронемашины ВСУ.
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«Украинцы даже близко не сбрасывают достаточного количества планирующих авиабомб», – подчеркнул он.
Ранее стало известно, что российские войска под Авдеевкой уничтожили лучшие американские бронемашины ВСУ.
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Александр Климов