Над Белгородской областью уничтожили бомбу Hammer

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Над Белгородской областью уничтожили снаряд реактивной системы залпового огня «Ольха» и управляемую авиационную бомбу Hammer французского производства.
Данные приводит Минобороны России. Попытка атаки была совершена во вторник около 20:00 мск.
Незадолго до этого губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал о запуске сирены ракетной опасности в Белгородской области. Он попросил людей укрыться.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Незадолго до этого губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал о запуске сирены ракетной опасности в Белгородской области. Он попросил людей укрыться.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Алёна Самарева