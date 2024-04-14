Над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника

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В Министерстве обороны сообщили, что два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа были сбиты над территорией Белгородской области.
«Вечером четырнадцатого апреля в 21:05 по московскому времени была предотвращена новая попытка киевского режима осуществить террористическую атаку при помощи беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Двумя дежурными средствами противовоздушной обороны были уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области», — говорится в заявлении.Ранее в воскресенье в небе над этим регионом уже ликвидировали три дрона.
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Артем Кузьмин