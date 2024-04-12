В ДНР из-за атаки беспилотника пострадали 10 сотрудников МЧС РФ

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Десять сотрудников МЧС пострадали в результате атаки БПЛА в Горловке в ДНР. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Отмечается, что в Никитовском районе Горловки специалисты ликвидировали пожар. Во время тушения произошла повторная атака украинскими дронами.
По информации источника, сотрудники МЧС России получили травмы различной степени тяжести. Всех пострадавших госпитализировали.
Ранее сообщалось, что украинские военные атаковали ремонтную бригаду в Херсонской области. Монтеры занимались процессом восстановления мобильной связи в Новой Каховке. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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По информации источника, сотрудники МЧС России получили травмы различной степени тяжести. Всех пострадавших госпитализировали.
Ранее сообщалось, что украинские военные атаковали ремонтную бригаду в Херсонской области. Монтеры занимались процессом восстановления мобильной связи в Новой Каховке. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова