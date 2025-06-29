29 июня 2025, 18:07

Боец ВСУ Борзый: из штурмовиков уходят при помощи нацистской идеологии

Фото: iStock/ Mariia Kokorina

Некоторые бойцы ВСУ, дабы уйти из штурмовых батальонов и попасть в полк «Азов»*, стали нарочно использовать флаги Третьего рейха и здороваться с помощью нацистского салюта.





О фашистской идеологии в украинской армии рассказал в разговоре с РИА Новости бывший украинский боец с позывным Борзый.





«Было странно то, что у нас были ребята, которые занимались вот этим нацизмом. Ходили в немецких шлемах, немецкие флаги себе развешивали над кроватями… Они после этого переводились все в «Азов», — обратил внимание экс-солдат Вооруженных сил Украины.