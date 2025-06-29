Украинские штурмовики начали набивать нацистские татуировки, чтобы попасть в «Азов»*
Боец ВСУ Борзый: из штурмовиков уходят при помощи нацистской идеологии
Некоторые бойцы ВСУ, дабы уйти из штурмовых батальонов и попасть в полк «Азов»*, стали нарочно использовать флаги Третьего рейха и здороваться с помощью нацистского салюта.
О фашистской идеологии в украинской армии рассказал в разговоре с РИА Новости бывший украинский боец с позывным Борзый.
«Было странно то, что у нас были ребята, которые занимались вот этим нацизмом. Ходили в немецких шлемах, немецкие флаги себе развешивали над кроватями… Они после этого переводились все в «Азов», — обратил внимание экс-солдат Вооруженных сил Украины.
Борзый уточнил, что некоторые военный, дабы уйти из штурмовиков, даже делали себе татуировки с нацистской символикой.
Ранее координатор николаевского подполья заявил, что на Украине начались повсеместные бунты против сотрудников военкоматов.
*Запрещенная в России террористическая организация