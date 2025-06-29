Жителей Дрогобыча призвали не покидать дома после взрыва
Власти Дрогобыча Львовской области Украины призвали население не покидать дома после взрыва на промышленном объекте. Как сообщается на сайте горсовета, чрезвычайные службы переведены на усиленный режим работы.
«Дрогобычский горсовет совместно с правоохранительными органами и ГСЧС рекомендуют гражданам оставаться в помещениях и закрыть окна», — говорится в сообщении.Главный государственный санитарный врач региона Наталья Иванченко также рекомендовала жителям, находящимся в зоне задымления, пить много воды, проводить влажную уборку в помещениях и использовать дыхательные маски при выходе на улицу.
Ранее Дрогобычской районной военной администрации Степан Кулиняк сообщил о мощном пожаре на предприятии, а также частичном отключении электроэнергии в городе. При этом объект, на котором возникло возгорание, не называется. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.