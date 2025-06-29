Во Франции потребовали перестать выписывать чеки киевскому режиму
Филиппо: Франция нужно перестать выписывать чеки Украине
Франция должна перестать «выписывать чеки» Украине и участвовать в чужих военных конфликтах. Об этом заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо, сообщило агентство РИА Новости.
«Необходимо, чтобы мы прекратили разорять себя в тот момент, когда нам так нужны деньги — и французы это почувствовали на себе — прекратить отправлять все новые и новые чеки Украине», — обратил внимание Флориан Филиппо.
По словам лидера партии «Патриоты», поддержка Украины и иных государств весьма разоряет Францию. При этом правительство страны этими действиями пытается замаскировать внутренние проблемы.
Еще политик усомнился в том, что Париж сможет довести расходы на оборону до 5% ВВП, о чем договорились лидеры на последнем саммите Североатлантического альянса. Франция должна перестать «выкидывать» деньги, поддерживая киевский режим, тогда она сможет продолжать инвестировать в оборону не в ущерб расходам на здравоохранение и образование, добавил Филиппо.