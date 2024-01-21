Над Черным морем ликвидированы две ракеты ВСУ

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Минобороны РФ сообщает, что над Черным морем уничтожены две ракеты ВСУ.
«Около 14.00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам на территории РФ»,-заявили в Минобороны РФ.Сообщается, что дежурные средства ПВО уничтожили две украинские ракеты над акваторией Черного моря рядом с западным побережьем Крымского полуострова.
Ранее губернатор города Михаил Развожаев написал в своем телеграм-канале, что российские военные отражают атаку ВСУ на Севастополь. По предварительной информации, системы противовоздушной обороны уже сбили воздушную цель над акваторией. Развожаев подчеркнул, что все службы города приведены в состояние боевой готовности.
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